Verdachten zware mishandeling

Omschrijving

Het slachtoffer wordt door beide mannen diverse malen achtereenvolgens mishandeld. Daar worden ook een barkruk en andere voorwerpen voor misbruikt. Het slachtoffer loopt als gevolg daarvan diverse verwondingen aan zijn hoofd op.

Camerabeelden van de mishandelingen zijn veiliggesteld. Dat levert schokkende beelden op. Wel zijn de verdachten hier goed op te zien. Bijzonderheden in de signalementen van de verdachten zijn dat een van beide mogelijk Duitstalig was en tatoeages op zijn rechterarm en borst had. De andere verdachte droeg zijn haren in een opvallend staartje.

Herkent u één of beide verdachten? Of heeft u meer informatie? Neem dan contact met ons op! Dat kan via onderstaand tipformulier, via 0800-6070 (opsporingstiplijn) of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).