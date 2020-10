Winkeloverval Binnenwatersloot

Omschrijving

Onder bedreiging nam een van mannen een winkelmedewerker mee naar het kantoor, waar een tweede medewerker was. Daar moesten de werknemers geld afgeven. De mannen namen diverse mobiele telefoons mee. Voor de overval parkeerden de overvallers een zwarte Toyota Aygo op de stoep tussen winkels Ciao Ciao en Used Products. Na de overval stapten ze weer in deze auto en reden weg de Phoenixstaat op. De Toyota Aygo werd later teruggevonden en bleek te zijn gestolen tussen 28 en 29 juli 2020 in Delft. De kentekenplaten op de auto waren gestolen tussen 4 en 8 augustus 2020 in Delft. In de uitzending tonen we camerabeeklden van de gestolen Toyota Aygo en de twee verdachten.