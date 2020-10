Verdachten van brandstichting

Omschrijving

Rond 03.30 uur schrikken omwonenden aan de Deken Quodbachlaan wakker van een aantal harde klappen. Dan blijkt dat twee personen een brandend object door het raam van het pand hebben gegooid. Mede met dank aan de toegesnelde brandweer is de brand snel onder controle. De verdachten lijken te zijn weggerend in de richting van de Franckstraat.



Herkent u de verdachten? Of heeft u mogelijk meer informatie? Deel dit dan via 0800-6070 (Opsporingstiplijn), onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).