Wie schoot vanuit auto in Schiedam?

Omschrijving

Getuigen geven aan dat een maaltijdbezorger in de omgeving van de Stationstraat was ten tijde van het schieten. Deze heeft vermoedelijk een goed beeld van de auto met de verdachte(n). Was u deze maaltijdbezorger? Of was u getuige en heeft u de auto zien rijden en gezien wie erin zaten? Heeft u andere informatie? Laat het ons weten via 0900-8844 of gebruik het tipformulier. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000 of meld via meldmisdaadanoniem.nl.