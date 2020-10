Dame (91) raakt sieraden kwijt bij ‘Ramadan-babbeltruc’

In Bureau Hengeveld en in Opsporing Verzocht werd aandacht besteed aan een babbeltruc waar een 91-jarige vrouw in Amersfoort op 18 juni het slachtoffer van was geworden. Op de getoonde beelden kwamen twee personen goed in beeld. Dankzij de uitzendingen zijn er acht tips binnengekomen, waar de recherche mee aan de slag is gegaan. Op basis van de tips heeft de recherche de identiteit van de twee verdachten die in beeld stonden vast kunnen stellen. Het gaat om een 47-jarige vrouw en een 42-jarige man. Beiden werden dinsdag 06 oktober 2020 aangehouden.

De recherche zet het onderzoek naar een derde verdachte voort. Het gaat om de vrouw die had aangebeld, zij is niet vastgelegd op beeld. Deze verdachte had een lichtgetinte huidskleur en droeg een hoofddoek. Ze is vermoedelijk tussen de 30 en 35 jaar oud, is vrij klein en heeft een stevig postuur.

Heeft u informatie wat het onderzoek kan helpen en dit nog niet gedeeld met de politie? Geef het dan door via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.