Inbraak in school IJsselstein

Op woensdagavond 11 maart wordt er ingebroken bij het Cals College IJsselstein aan de Hoge Dijk in IJsselstein. De inbreker is op bewakingsbeelden vastgelegd en er wordt bloed aangetroffen op meerdere deurklinken in de school. De politie is nog steeds op zoek naar de verdachte en komt graag in contact met iedereen die meer weet over deze inbraak.

Omschrijving

Op woensdagavond 11 maart rond 22.20 uur sluit een medewerker van het Cals College IJsselstein aan de Hoge Dijk in IJsselstein het schoolgebouw af en zet het alarm erop. Rond 22.35 uur verschijnt er een inbreker, die verkent eerst of een deur van het slot is. Dat blijkt niet het geval en hij loopt weg.

Rond 22.50 uur komt hij terug, gooit een ruit van de toegangsdeur in en gaat er weer vandoor. Als er na 20 minuten nog niemand op het alarm is afgekomen, kruipt de inbreker via het gat in de ruit naar binnen. Hij steunt daarbij met zijn handen op de vloer vol met glas. Waarschijnlijk verwondt hij zich daarbij, want op meerdere deurklinken in de school wordt bloed aangetroffen. Even later verlaat hij de school zonder buit weer via het gat.

Door forensisch rechercheurs wordt bloed veiliggesteld. Uit DNA onderzoek blijkt dat de bijbehorende persoon niet in de DNA-databank voorkomt.

Signalement

Jonge man

Slank postuur

Waarschijnlijk lichte huidskleur

Donkere capuchon

Donkere jas tot op de heupen, linker mouw zit een embleem

De mouwen en schouders lijken van een andere stof dan de voor- en de achterkant

Mogelijk draagt hij een hoodie, waarvan hij de capuchon over zijn hoofd heeft

Blauwe spijkerbroek

Donkere gymschoenen

Donkere sjaal

Help ons deze verdachte te vinden

Wie herkent de inbreker op de getoonde beelden? Mogelijk is het iemand opgevallen dat een jonge man met een soortgelijk signalement na woensdagavond 11 maart opeens op onverklaarbare wijze snijwonden aan zijn hand of handen had. Heeft u meer informatie over deze zaak? Neem dan contact op via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Ook kunt u anoniem een tip doorgeven via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl