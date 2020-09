Winkeldiefstal parfum

Op woensdag 5 juni rond 13.10 uur stelen een man en vrouw een grote hoeveelheid geurtjes uit de Etos aan het Europaplein in Leerdam. Ze vullen een tas met de parfumflesjes en lopen er vervolgens de winkel mee uit. De buit heeft een waarde van meer dan 700 euro. Op bewakingsbeelden is te zien hoe het duo te werk is gegaan. De politie zoekt mensen die dit stel kennen of meer informatie hebben over de diefstal.

Omschrijving

Op vrijdag 5 juni ziet een medewerkster van de Etos aan het Europaplein in Leerdam dat er wel heel veel parfums van een stelling zijn verdwenen, terwijl het haar niet is opgevallen dat er de voorgaande dagen veel van die geurtjes zijn verkocht. Als zij het voorraadbeheer controleert, blijkt dat er inderdaad de voorgaande dagen niet veel van die geurtjes zijn verkocht en dat op woensdagochtend 3 juni de voorraad in die stellingen nog was gecontroleerd. Er moet dus in de tussentijd een diefstal hebben plaatsgevonden.

Beelden

Bij het bekijken van bewakingsbeelden blijkt wat er is gebeurd: Op woensdagmiddag 3 juni komen een man en een vrouw de winkel binnen, waarvan de vrouw een opvallend grote witte tas bij zich heeft. Beiden pakken een winkelmandje en zij gaan de winkel in. De man loopt direct naar de afdeling met parfums, en wordt even later gevolgd door de vrouw. De man laadt zijn mandje vol met luchtjes, dioe vervolgens worden overgeladen in de grote witte tas van de vrouw. Als zij het kennelijk genoeg vinden, pakt de man de redelijk gevulde tas op, tilt hem half boven zijn schouders en loopt zo door de alarmpoortjes. Hij wordt vrijwel direct gevolgd door de vrouw, die hun winkelmandjes leeg terugzet bij de ingang en achter de man aanloopt.

Signalement

Verdachte 1

Man

Lichte huidskleur

Normaal postuur

Vijftiger

Bovenop geheel kaal, zijkanten praktisch kaalgeschoren

Piloten zonnebril

Zwart The North Face shirt, met op de linkerborst een wit logo en op de rug een

Groot rood vlak met het logo

Zwart trainingsbroek met witte strepen, verticaal aan de buitenzijde van de broek

Licht gekleurde schoenen

Horloge om linkerpols

Vermoedelijk in rechteroor een oorbel

Verdachte 2

Vrouw

Lichte huidskleur

Normaal postuur

Vijftiger

Blond of grijzend haar in knot

Wit T-shirt van het merk Philipp Plein, met voorop een schedel met een hoofdtelefoon en achterop groot de tekst: PHILIPP PLEIN, FIRST RULE NO RULES

Blauwe broek

Zwarte sandalen

Zwarte handtas aan linkerarm

Zeer grote lichte/witte tas

Heeft u meer informatie?

Wie herkent dit stelende stel? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. U kunt ook anoniem uw tip doorgeven via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl