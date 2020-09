Politie zoekt doorrijder in Rijsbergen

In Rijsbergen ging het op zondagochtend 27 september heel erg mis voor de deur van een café in de Sint Bavostraat. Tegen 05.30 uur rijdt een auto in op een groep jongens en meiden die voor de deur van het café staan.

Volgens getuigen zou de bestuurder van het voertuig eerder in het café gelegen aan de Sint Bavostraat zijn geweest. De man zou iets voor 05:30 uur boos de horecazaak hebben verlaten, in een voertuig zijn gestapt en in de richting van een aantal mensen zijn gereden die op het trottoir voor het café stonden. Hierbij raakte meerdere personen gewond, een van hen is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Mensen springen aan de kant. Sommige jongeren worden meters meegesleurd. Het is bijna niet te geloven dat er geen zwaar gewonden of erger zijn gevallen.

Vragen

Het zou gaan om een donkerkleurige stationwagen met witte kentekenplaten. En een belangrijk aanknopingspunt is de schade aan de auto. Want de klap was zo groot, dat de auto zichtbare schade moet hebben aan de voorkant.

Dat is iets wat in uw omgeving kan opvallen. Weet u van iemand die na vorige week zondag schade aan de donkerkleurige stationwagen had? Of bent u garagehouder, en is bij u in de afgelopen periode zo’n auto met schade aangeboden? Neem dan contact met ons op!