Bewoners doelwit van brandstichting en vernielingen in Schijndel

De bewoners van een woning aan de Europalaan zijn de afgelopen tijd het doelwit van verschillende misdrijven. Een brandstichting in december vorig jaar én een vernieling in juni dit jaar.

Omschrijving

Tijdens de brandstichting op 15 december zien we de dader over het hek klimmen. Hij heeft een fles met brandbare vloeistof bij zich, een doek en een aansteker. Eerst gaat de nodige vloeistof in de doek. Dan schudt hij de fles leeg boven de motorkap van de auto. Dan verschijnt er een aansteker. Al snel zijn de vlammen zichtbaar. Tijdens het weglopen maakt de dader een flinke smak en valt vlak op zijn rug. Dat moet pijnlijk zijn geweest. En dan is hij weg. Het duurt niet lang voordat de brand wordt opgemerkt. De auto is niet meer te redden, maar de brandweer kan er wel net op tijd voor zorgen dat de brand niet via de schutting en het dak van de carport overslaat op het huis. Waar op dat moment de bewoners gewoon thuis waren. Het had dus heel anders kunnen aflopen.

Op 3 juni 2020 is het weer raak. Iemand doet zijn uiterste best om uit het zicht van de camera te blijven door dicht bij de grond te blijven en letterlijk om de geparkeerde auto heen te kruipen. Het is dan nog niet duidelijk wat hij in zijn schild voert. De volgende ochtend wordt dat wel duidelijk, als de bewoner weg wil rijden. Meteen zijn de autobanden lek. Kraaienpoten zijn de boosdoeners. Hier gaat het dus om vernieling. En ook hier zoeken we de dader.