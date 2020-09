Diefstal fiets Drossaard

Omschrijving

Die vrijdagavond gebeurde de diefstal ter hoogte van de fietsenstalling bij de Jumbo.

De politie is op zoek naar de man en vraagt getuigen zich te melden. Herkent u de dader of herinnert u zich de fiets ergens? Bel dan met 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in.