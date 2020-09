Niek de Graaf vermist

Omschrijving

Hij is voor het laatst gezien in het Haagse Bos. Daar was hij aan het hardlopen. Uitgebreide zoekacties leverde helaas nog niets op. Niek Graaf is ongeveer 1.90 meter lang en heeft grijs haar. Hij droeg op de dag van zijn verdwijning hardloopkleding: een donkerrood shirt met korte mouwen, zwarte sportbroek met witte streep en blauwe Asics hardloopschoenen.