Overval supermarkt COOP

Een van de verdachten slaat een medewerker tegen het hoofd en onder bedreiging worden ze gedwongen geld uit de kassa te halen. Na de overval zijn beide daders via de Rochussenstraat, Colijnlaan richting het Wilhelminapark weggerend. In de uitzending tonen we camerabeelden van de twee verdachten.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen 06- 57876279.