Dodelijk steekincident de De Colignystraat Delft

Op dinsdag 1 september rond 14.15 uur is een 36- jarige man in een woning aan de De Colignystraat in Delft neergestoken.

Omschrijving

Het slachtoffer overleed daarbij aan zijn verwondingen. Het slachtoffer is de 36- jarige Chakib, zijn bijnaam is Sjakie. Hij kwam de laatste tijd geregeld in de wijken Voorhof en Tanthof in Delft. Hij is niet de bewoner van deze woning. De bewoner is aangehouden. Het gaat om een 60-jarige man. Zijn betrokkenheid wordt nog onderzocht. Hij is inmiddels 14- dagen in bewaring gesteld. In de uitzending wordt een foto getoond van het slachtoffer.