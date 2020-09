Straatroof Granaathorst Den Haag

Op maandag 27 januari rond 15.35 uur is een jongen in de Granaathorst in Den Haag beroofd van zijn koptelefoon.

Het slachtoffer werd daarbij meerdere keren hard op zijn hoofd geslagen en geschopt. Het slachtoffer is daarbij op de grond terechtgekomen. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de drie verdachten. Een verdacht heeft een opvallend blauw trainingspak aan.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.