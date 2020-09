Inbraak kantoor Gouda

Omschrijving

Twee personen betraden het pand door de toegangsdeuren aan de zijde van de Noothoven van Goorstraat en nadat ze in het pand waren betraden ze het secretariaat. Later bleek dat er vanuit een geldkistje 300 euro contant weggenomen. Om bij het geldkistje te komen is er ook een bureaulade geforceerd. Uit onderzoek is gebleken dat de twee verdachten ook in verband gebracht kunnen worden bij andere inbraken in Alphen aan den Rijn, Almere en Nijkerk. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze verdachten.