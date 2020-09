Explosie Den Hoorn

De woning is bij deze explosie zwaar beschadigd geraakt. Ook enkele geparkeerde auto's hebben daarbij schade opgelopen. Door de explosie is de volledige voordeur van de woning gesneuveld. In de uitzending van Team West wordt er een getuigenoproep gedaan.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen 06-57876279.