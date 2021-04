Zware mishandeling Laatste update: 15-04-2021 | 17:42 Zaaknummer: 2021108949 Datum delict: 10-03-2021 Plaats delict: Enschede Op woensdag 10 maart is in een woning in Enschede een 49-jarige man zwaar mishandeld. Hij was die avond rond 19:30 uur op de Oldenzaalsestraat in een blauwe auto, vermoedelijk een Audi, gestapt en vertrokken in de richting van de wijk Velve-Lindenhof. Een half uur later, rond 20.00 uur werd de man zwaargewond aangetroffen op de Oldenzaalsestraat. Hij had meerdere botbreuken. Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier

Omschrijving Hoe het slachtoffer weer op de Oldenzaalsestraat was gekomen is onduidelijk. Uit onderzoek is gebleken dat de mishandeling in een woning ergens in de wijk Velve-Lindenhof heeft plaats gevonden. De man was dusdanig toegetakeld dat hij zich niets van de mishandeling kan herinneren en hij een aantal dagen in het ziekenhuis moest blijven.

Vragen Heeft u op 10 maart tussen 19:30 en 20:00 uur in de omgeving van de Oldenzaalsestraat of in de wijk Velve-Lindenhof iets gezien of gehoord dat met de mishandeling te maken kan hebben? Laat het ons dan weten, alle informatie is welkom.

