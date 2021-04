Vrouw slachtoffer van babbeltruc, herkenning pinner gevraagd

Omschrijving

Met een smoes wist deze zogenaamde medewerker de vrouw over te halen haar bankpas door te knippen. De pas werd even later opgehaald door een jongeman. In de dagen na het incident werd meerder keren in Heino met de pas van het slachtoffer gepind. Van de man die aan de deur kwam om de bankpas op te halen is een signalement bekend:

- Jongeman van 20 tot 30 jaar oud

- Lichte huidskleur

- Hij droeg een spijkerbroek met vlekken en scheuren