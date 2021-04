Hardloper beroofd door daders op Peugeot Ludix-scooter

Een hardloper wordt op zaterdagavond 03 april rond 21.40 uur op het Jaagpad in Leusden door de passagier van een scooter met een mes bedreigd en van zijn airpods beroofd. Vervolgens gaat de straatrover er met zijn maatje op een donkere Peugeot Ludix-scooter vandoor in de richting van Amersfoort.

Omschrijving

Signalementen:

Passagier (daadwerkelijke straatrover):

Licht getinte jongeman van begin 20, rond de 1.80 meter, normaal postuur. Hij had een zwart petje op met een tekst (mogelijk The North Face of DSQUARED), droeg een zwarte fleece heupjack met een logo op de linker borst met zwart/grijze letters (mogelijk The North Face), een zwarte trainingsbroek (vermoedelijk Nike Tech). Hij had zwarte dunne handschoenen aan en sprak Nederlands met een accent.

Bestuurder scooter:

Jongeman van begin 20, normaal postuur. Hij droeg een petje (vermoedelijk zwart) een zwarte jas, soortgelijk aan die van de andere straatrover, strakke broek en lichte schoenen. Hij bestuurde een donkere scooter, vermoedelijk een Peugeot Ludix.