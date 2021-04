Poging overval tankstation

Op dinsdag 30 maart rond 20.45 uur werd door twee personen geprobeerd het tankstation aan de Smalle Zijde in Veenendaal te overvallen. In de shop van het tankstation kwamen twee personen in het donker gekleed naar binnen. Een van de personen had een vuurwapen bij zich en de tweede verdachte een mes. Uiteindelijk was het niet gelukt, maar we willen deze twee verdachten wel graag vinden.

Omschrijving

Twee verdachten komen de shop van de Gulf binnen, gelegen aan de Smalle Zijde. Verdachte 1 komt als tweede binnen en verdachte 2 is al met een mes bij de balie van het tankstation.

Op dat moment is de medewerker niet in de winkel/shop aanwezig. Hij hoort mensen schreeuwen bij de balie en diverse geluiden. De medewerker is net aan de achterzijde van het pand.

Vervolgens gaat hij naar de balie van het tankstation. Ziet op dat moment de overvallers en er ontstaat een situatie waarbij de overvallers schreeuwen om geld. De medewerker geeft aan

dat het geld er niet is. Vervolgens zijn de verdachten naar buiten gerend en weggereden op een donkere scooter. Op de beelden leek het dat er geen kentekenplaat op de scooter/snorfiets zat.

De verdachte reden in de richting van de Hermelijnlaan. Althans dit lijkt zo op de beelden.