Stenengooier Urk - Huis Burgermeester

Op woensdag 24 maart is het huis van de burgermeester op Urk bekogeld met een steen. De steen is gelukkig niet door de ruit gegaan, maar de burgermeester en zijn gezin zijn wel ontzettend geschrokken. Dit soort dingen mogen gewoon niet.

Omschrijving

Via de media is er aangekondigd dat er duidelijke beelden zijn van van deze stenengooier en hebben hem daarom opgeroepen te melden bij ons. Als hij dat doet, hoeven we de beelden niet openbaar te maken. Helaas heeft de man hier geen gehoor aan gegeven en daarom laat Bureau Flevoland de beelden op donderdag 8 april zien in de uitzending in de hoop op een herkenning.

Het signalement:

- man van vermoedelijk tussen de 30 en de 40 jaar oud

- droeg een een soort van cowboyhoed

- hij lijkt een volledige baard te hebben

- huidskleur onbekend

- verder had hij een lange broek aan en een geklede jas met lange mouwen en dichte degelijke schoenen.

Help mee!

Weet je wie dit is of heb je andere informatie die ons kan helpen bij het vinden van deze man? Help ons dan en bel via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.