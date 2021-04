Vliegensvlugge scooterdief Nieuwegein

Op woensdag 31 maart zet een meisje haar scooter in een parkeergarage van City Plaza in Nieuwegein. Als zij een half uur later terugkomt, ziet zij dat de scooter is gestolen.

Omschrijving

Op woensdag 31 maart parkeert een 17-jarig meisje uit IJsselstein rond 15.30 uur haar snorscooter, een zwarte Piaggio Vespa Sprint met verzekeringsplaatje DHF62J, in de parkeergarage onder de Albert Heijn in winkelcentrum City Plaza in Nieuwegein en zet hem met het stuurslot op slot. Als zij ongeveer een half uur later op dezelfde plek terugkomt, ziet zij dat haar scooter is verdwenen. Mogelijk gestolen. Zij ziet dat er een bewakingscamera hangt bij de plek waar zij haar scooter had neergezet en hoopt dat de dief op bewakingsbeelden is vastgelegd. Zij doet aangifte van de diefstal.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de dief in minder dan 15 seconden de scooter weet mee te nemen.

Signalement

De politie is op zoek naar een jonge man met lichte huidskleur, hij is rond de 20 jaar oud en heeft een slank postuur. Hij droeg een groen of beige petje en verder geheel zwarte kleding en zwarte schoenen.