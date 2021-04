Jongeman gezocht voor beroving in Hoofddorp

Op zondag 3 januari is een 57-jarige man het slachtoffer geworden van een beroving in Hoofddorp. Het slachtoffer heeft een foto van de dief weten te maken en wij willen graag weten wie deze jongeman is.

Omschrijving

De man had, via Marktplaats, rond 12.30 uur met ene 'Joost’ afgesproken op de Waddenweg. Hier zou hij een nieuwe telefoon kopen voor 650 euro. Op de afgesproken plek, gaf het slachtoffer aan dat hij extra geld moest opnemen. Samen met ‘Joost’ stapte hij in de auto onderweg naar een pinautomaat bij winkelcentrum de Paradijs. Toen de man gepind had bij het winkelcentrum de Paradijs, stapte hij weer de auto in en vroeg de jongeman het gesealde doosje te openen. ‘Joost’ begon wat te rommelen, deed het portier open en griste daarna het geld uit de handen van het slachtoffer. De verkoper ging er daarna vandoor. De man probeerde nog achter de jongeman aan te gaan, maar moest zijn achtervolging staken.

Weer terug in zijn auto, ging hij op zoek naar het politiebureau en zag deze ‘Joost’ toen weer lopen. Hij stopte de auto, rende achter hem aan en kreeg hem te pakken. Met behulp van enkele getuigen wist hij het geld terug te pakken en een foto te maken van 'Joost'. Daarna sloeg de jongeman weer op de vlucht en kwam aangever erachter dat hij slechts 450 euro in plaats van de 650 euro terug had.