Vuurwerkbom op oprit woning gegooid

Omschrijving

Er komt namelijk net een man met een kinderwagen en hond aangelopen. Het lijkt een gerichte actie te zijn geweest.

Op de beelden zien we een grijze BMW 1 serie van links aan komen rijden en die draait dan de Europalaan in. Kort daarna zien we hem met open raam langsrijden. We zien dat er iets gloeiends uit de auto wordt gegooid. Een paar tellen later is er een enorme knal. Het resultaat is schade aan de auto’s die op de oprit stonden, aan het raam van het huis en ontzettend geschrokken bewoners. Even later rijdt de grijze BMW 1 serie via de Boogschutter de Steenbok in. Alle informatie over de auto en de bestuurder kunt u doorgeven via de opsporingstiplijn, via de website en natuurlijk ook zonder uw naam te zeggen via Meld Misdaad Anoniem .

Ook wil de politie graag meer weten over een mogelijk motief. Waarom werd er bij dat huis een zware vuurwerkbom op de oprit gegooid? Misplaatste baldadigheid? Een gerichte actie? Toeval? Heeft u een vermoeden wat hier achter kan zitten? Laat het weten