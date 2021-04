Wie vernielde deze auto in Eersel?

Op zaterdag 9 januari vernielt iemand in de Schadewijkstraat in Eersel een auto.

Omschrijving

Het lijkt alsof hij gewoon langsloopt. Maar even later is hij er weer en dan wordt zijn echte bedoeling duidelijk. Hij heeft zich voorbereid, want hij zet twee houten blokjes met spijkers achter de banden van de auto. Maar dat is nog niet genoeg, want hij krast met iets op de auto. Dan rent hij weg. Maar hij staat wel op beeld.