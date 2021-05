Winkelovervallen in Cuijk en Boxmeer

Omschrijving

De eerste overval gebeurde op vrijdag 5 februari in Boxmeer, bij een vestiging van Kruidvat. Een overvaller bedreigt het personeel met een vuurwapen en gaat er met geld vandoor. De tweede overval gebeurt precies een week later op vrijdag 12 februari in Cuijk bij een filiaal van de Lidl supermarkt. Maar daar maakt de dader gebruik van een mes. Daarmee brengt hij een klant een flinke verwonding aan zijn hand toe, toen deze klant met zijn winkelwagen op de overvaller inramde. Er was een operatie nodig om het letsel aan de hand van de man te herstellen. Van beide overvallen zijn beelden gemaakt. Of het hier dezelfde dader betreft is onduidelijk. Opmerkelijk is het in elk geval wel: Twee overvallen, binnen relatief korte tijd, niet ver van elkaar vandaan. Bekijk en vergelijk de beelden. Is dit nou een en dezelfde man? Of toch twee verschillende overvallers? Tips zijn meer dan welkom!