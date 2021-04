Politie zoekt getuigen beroving Persoonskade

Omschrijving

Een 20-jarige Rotterdammer had via Snapchat een afspraak gemaakt voor de koop van een scooter. Hij ging daarvoor naar de Persoonskade waar hij zijn auto parkeerde. Twee mannen stapten bij hem in en bedreigden hem met een vuurwapen waarna zij er met zijn tas met geld en persoonlijke bescheiden vandoor gingen. Het slachtoffer zette de achtervolging in toen zijn belagers via een hofje naar de Persoonshaven renden. Een van hen schoot toen op het slachtoffer waarna zij verdwenen.

Signalement dader 1:

Man met donkere huidskleur, tussen 18 en 20 jaar oud en mager postuur en mogelijk dreadlocks. Hij droeg een groene jas zonder capuchon en een zwarte Louis Vuittonmuts.

Signalement dader 2:

Man met donkere huidskleur, tussen 18 en 20 jaar oud, kort gemillimeterd zwart haar. Hij droeg een trainingspak, kleur grijs van het merk Banlieue.. Sneakers.

Was u getuige van de beroving of weet u iets wat ons kan helpen deze mannen op te sporen? Meld het via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.