Woninginbraak Rijswijk

Op dinsdag 15 december rond 19.00 uur is door twee mannen ingebroken in een appartement in de Titus Brandstraat in Rijswijk.

De mannen komen het appartementengebouw binnen door met iemand ‘mee te lopen’. Eenmaal binnen trappen ze de voordeur in en nemen diverse spullen mee. Een van de twee mannen liep met een blindegeleidestok. Hij is inmiddels herkend. In de uitzending tonen we beelden van de andere verdachte.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.