Voortvluchtige Michielsen op lijst Europe’s Most Wanted

De politie is op zoek naar de voortvluchtige Tom Michielsen. Op 20 april 2021 is de inmiddels 45-jarige Michielsen toegevoegd aan de Europese opsporingslijst. Hij wordt gezocht voor o.a. internationale drugshandel en moet nog ruim 3 jaar en 7 maanden gevangenisstraf uitzitten.

Omschrijving

Die lijst van ‘Europe’s Most Wanted Fugitives’ is opgesteld door Europol en de opsporingsorganisatie ENFAST (European Network Fugitive Active Search Teams) Plaatsing daarop betekent dat ook in andere landen dan Nederland mensen naar Michielsen kunnen gaan uitkijken.

Veroordeeld

De Belg Tom Richard Diane Michielsen is in 2019 door de Amsterdamse rechtbank bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 54 maanden voor het afleveren van cocaïne en heroïne in met name Nederland en België, witwassen en het voorhanden hebben van munitie. Hij moet nog 1350 dagen gevangenisstraf ondergaan.

Naast deze veroordeling staat Michielsen ook internationaal gesignaleerd als verdachte in een groot onderzoek met de naam ‘TAXUS’ dat onder verantwoordelijkheid van het OM in Den Haag draait. Taxus is een grootschalig onderzoek naar de criminele organisatie rond de Haagse hoofdverdachte Piet S. Deze organisatie zou zich bezig hebben gehouden met de internationale drugshandel van onder andere cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa. Tom Michielsen zou een belangrijke rol hebben gespeeld binnen deze organisatie.

Aanhoudingsbevel

Het onderzoek naar de verblijfplaats van Michielsen loopt al langer. Er is een Europees aanhoudingsbevel (EAB) uitgevaardigd door het Landelijk Parket. Het onderzoek naar de verblijfplaats wordt gedaan door FAST NL (Fugitive Active Search Team Nederland ), dat daarbij nauw samenwerkt met andere FAST-teams in Europa.

Er zijn aanwijzingen dat Michielsen zich in Spanje bevindt of daar langere tijd is geweest, mogelijk in de omgeving van Valencia, Alicante of Marbella. Daarnaast heeft de Belg contacten in de omgeving van Den Haag.

Helaas heeft de zoektocht nog niet tot de aanhouding van Michielsen geleid en daarom heeft het Openbaar Ministerie besloten de identiteit van de voortvluchtige Belg vrij te geven.

Signalement

De politiefoto die nu is vrijgegeven, stamt uit 2015. Michielsen is dus inmiddels wat ouder en kan bijvoorbeeld een andere haardracht hebben. We sluiten niet uit dat Michielsen zich ergens schuil houdt onder een valse naam.

Als u weet waar Tom Michielsen verblijft, benader hem dan niet zelf, maar bel direct de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of vul het tipformulier in. U kunt ook anoniem uw informatie doorgeven via M. op 0800-7000. Belt u uit het buitenland dan is er dit nummer: +31 79 3459876.