Gewapende overval bij autobedrijf

Inmiddels is er een verdachte aangehouden. Van één van de overgebleven verdachten is het signalement wat aangepast.

Omschrijving

De garage is gevestigd in een loods aan de Hoofdweg in Mijdrecht. Om 18.45 uur, op het afgesproken tijdstip, staan er drie mannen voor de deur. Ze gaan naar binnen. Er is dan nog niets aan de hand.



Vuurwapen

Maar na een tijdje haalt één van de drie ineens een vuurwapen tevoorschijn en bedreigt één van de medewerkers. Hij eist geld en zijn persoonlijke spullen. Het slachtoffer geeft hem wat hij vraagt. Dan gaan de drie mannen ervandoor in een kleine witte bestelbus. Ze rijden het terrein af, in welke richting is niet duidelijk.



Signalementen

Verdachte 1

donker/getinte huidskleur

ongeveer 1.75m

30 - 35 jaar

ielig postuur

heel lang haar, tot op de billen, bovenop wat losser kroezerig haar en mogelijk

twee staarten

twee staarten tatoeages op vingers, beide handen (mogelijk letters)

hij droeg een lange zwarte jas

Verdachte 2

donkere huidskleur

1.65m

18 jaar

kaal

blauw chirurgisch wegwerpmondkapje

Getuigen

De politie zoekt getuigen die hebben gezien dat deze drie mannen over het parkeerterrein liepen, of in een witte bestelbus reden op de Hoofdweg. En misschien zijn er mensen die wéten wie er achter deze overval zitten. Die mensen spreken we heel graag.