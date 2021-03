Sieraden gestolen bij inbraak, wie kent de verdachten?

Omschrijving

Een uur later staat een persoon bij de woning met zijn rug naar de beveiligingscamera’s. De bewoners waren op dat moment thuis. De volgende dag zagen ze dat er was ingebroken, omdat ze schade aan het raam en kozijn ontdekten. De inbrekers namen onder andere sieraden mee die niet of nauwelijks in Nederland aangeboden worden. Er zijn beelden beschikbaar.