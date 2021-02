Brandstichting in auto

In de nacht van vrijdag 22 op zaterdag 23 januari wordt rond 03.15 uur door twee daders op de oprit van een woning aan de Heemskerklaan in Baarn brand gesticht in een BMW.

Omschrijving

Vragen

Wie is getuige geweest van de brandstichting of heeft de verdachten op of in de omgeving van de Heemskerklaan zien lopen? In het bijzonder de langsrijdende fietser met rugzak wordt dringend verzocht contact met de recherche op te nemen.

Wie heeft de donkere auto in de buurt rond zien rijden en heeft mogelijk gezien waar hij werd geparkeerd?

Wie heeft er op of in de omliggende straten van de Heemskerklaan of de uitvalswegen van Baarn een bewakingscamera hangen waar die nacht tussen half drie en half vier een donkere auto of de twee daders zijn vastgelegd?

Dezelfde vraag aan Tesla-eigenaren in Baarn van wie hun auto is voorzien van een automatische bewakingscamerafunctie.

Wie weet waarom de twee brandstichters het mogelijk op het echtpaar hebben gemunt?