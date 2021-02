Gewapende overval

Omschrijving

Op zaterdagavond 6 februari is een 18-jarige vrouw aan het werk achter de servicebalie van de Jumbo supermarkt aan het Prins Willem-Alexanderpark in Veenendaal. Zij ziet dat er rond 19.45 uur een man naar de servicebalie toe loopt. De man heeft zijn gezicht grotendeels afgedekt en heeft een mes in zijn hand. Daarmee bedreigt hij de medewerkster en eist geld. Vervolgens gaat hij er met een geldbedrag vanuit de kassa vandoor. Te voet rent hij linksaf de winkel uit, steekt de Panhuis over en rent de Dahliastraat in. Meerdere getuigen zien de overvaller over de Dahliastraat rennen, waar hij linksaf in een steegje verdwijnt.

Gewaarschuwde agenten zoeken in de omgeving naar de overvaller, maar treffen hem niet meer aan.



SignalementSignalement

- lichtgetinte huid

- 1.80m

- slank/normaal postuur

- donker haar

- mogelijk kort baardje

- donkergrijze lange jas

- blauwe spijkerbroek

En helemaal volgens de coronaregels droeg hij een mondkapje