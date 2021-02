Treinpassagier mishandelt conducteur

Wanneer een conducteur een treinreiziger aanspreekt op asociaal gedrag, gedraagt de passagier zich agressief. Maar daar houdt het niet op. Want nadat de conducteur deze jonge man verzoekt om de trein te verlaten, loopt het uit de hand. De conducteur wordt bedreigd en later ook mishandeld door de jonge man. Samen met twee andere jonge mannen gaat de verdachte er vandoor. Wij zijn op zoek naar de man die de conducteur tijdens zijn werk aanviel.

Omschrijving

Op 24 november staat een trein op station Woerden stil, rond 19.30 uur. In die trein ziet een treinconducteur dat een van de passagiers met zijn voeten op de bank tegenover hem zit. Hij spreekt hem hier op aan, maar even later staat dezelfde jonge man op de bank te springen. Weer wordt deze jongen aangesproken door de conducteur, maar als reactie begint hij agressief gedrag te vertonen.

De jonge man wordt verzocht de trein te verlaten. Twee andere jongens die er ook bij zijn, proberen hem mee te nemen uit de trein. De conducteur heeft intussen op het perron contact gezocht met de NS-meldkamer. Buiten valt de jonge man de conducteur aan, door hem te schoppen. Ook bedreigt hij de conducteur met meer geweld.

Wie kent deze verdachte?

Omdat de verdachte de enige is die zich in de trein heeft misdragen, de conducteur heeft uitgescholden, bedreigd en geschopt, tonen we alleen beelden van hem. Zijn twee medereizigers hebben geen strafbare feiten gepleegd. Daarom tonen we hen niet.

Let op: omdat de verdachte mogelijk minderjarig is, tonen we hem eerst geblurd. Mocht hij zichzelf niet komen melden en niet door de kijkers aan zijn postuur/kleding worden herkend, dan tonen we hem volgende week ongeblurd.

Signalement

man

licht getinte huid

slank postuur

tussen de 15 en de 20 jaar oud

tussen de 1.70 en de 1.80 meter

donkere pet

licht mondkapje voor het gezicht

zwarte parkajas

grijs vest met capuchon

donkere broek

witte schoenen met een zwart merk op de zijkant van de schoenen

Weet u wie dit is?

Neem dan contact op via onderstaand tipformulier of via 0900-8844. WIlt u liever anoniem informatie doorgeven? Dat kan 100% anoniem via M. Bel daarvoor 0800-7000 of kijk op www.meldmisdaadanoniem.nl