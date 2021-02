Inbraak bij supermarkt in Vlijmen

Rond 04.30 uur nemen ze even de tijd om alles even goed in de gaten te houden. Ze nemen de omgeving goed in zich op, zo lijkt het. En het is ook duidelijk dat ze niet met lege handen zijn gekomen. Ze gebruiken gasflessen als een soort stormram. Met geweld rammen ze zo hard tegen de toegangsdeur dat het glas aan diggelen gaat. Eenmaal binnen lopen ze meteen door naar de service balie en nemen uiteindelijk wat telefoonopladers en pakjes sigaretten mee en gaan er weer vandoor met een grote ravage achterlatend.

Vragen

De eerste man draag een donkere gewatteerde jas met capuchon en zwarte handschoenen. Zijn kompaan draagt een grijze hoodie met capuchon, oranje/zwarte handschoenen, een grijze wat afhangende broek met daaronder witte schoenen.

Ze hebben allebei een boodschappentas bij zich. Eentje van de Jumbo en een van de Action. Het zou kunnen dat er in de flessen oorspronkelijk lachgas zat. En dat is een detail dat u misschien wel iets zegt. Ook weer in combinatie met de mannen op de beelden. Laat het snel weten als er een belletje gaat rinkelen.

Als de twee inbrekers nog de boel aan het observeren zijn, rijden er enkele auto’s langs. Potentiele getuigen dus. Was u dat? Reed u in de buurt van het Burgemeester van Houtplein in Vlijmen, dinsdagochtend heel vroeg, tegen half vijf, op 19 januari? Neem dan contact op.

We hebben al enkele mensen uit de buurt gesproken. Maar nog niet iedereen die mogelijk iets gezien of gehoord heeft. Denk daarom even terug, misschien heeft u toen wel iets van het kabaal gehoord, maar er toen niet bij stil gestaan dat het om een inbraak ging. Contact opnemen is nooit te laat!