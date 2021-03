Inbraak drogisterij in Valkenswaard

Laatste update: 01-03-2021 | 12:57 Zaaknummer: 2020064268 Datum delict: 25-03-2020 Plaats delict: Valkenswaard

Twee mannen breken midden in de nacht met grof geweld in bij een drogisterij aan het Van Bruhezedal in Valkenswaard. De deur wordt haast aan diggelen getrapt. De daders zijn gefilmd door een camera in de winkel. Een van de inbrekers is inmiddels al door de politie aangehouden. De ander zoeken we nog. Het gaat om een man die een zwart jack met capuchon droeg. Verder had hij ook nog een pet op en sjaal voor zijn gezicht.