Laatste meldkans minderjarige verdachten Eindhovense rellen

Omschrijving

Extra uitzending Bureau Brabant

Bureau Brabant schenkt op woensdag 3 maart extra aandacht aan de rellen die eind januari plaatsvonden in Brabantse steden zoals Eindhoven. In een speciale thema-uitzending worden vooralsnog onbekende verdachten herkenbaar in beeld gebracht.



Laatste meldkans

Wij riepen betrokkenen bij de rellen al eerder op om zichzelf te melden. Diverse verdachten meldden zich, maar lang niet iedereen gaf gehoor aan onze oproepen. Zoals een aantal minderjarig(e) ogende jongens die bij de rellen in Eindhoven betrokken zijn geweest. Wij geven hen een laatste meldkans. Zij kunnen zich tot maandag 1 maart 12.00 uur melden. Als zij dat niet doen tonen wij hun gezichten herkenbaar tijdens de uitzending van Bureau Brabant op woensdag 3 maart.

Foto's minderjarigen

Hieronder zie je de 7 personen in kwestie. Zij zijn voor nu onherkenbaar in beeld gebracht.

Meld jezelf voor het te laat is

Voorkom dat je met je gezicht herkenbaar bij Bureau Brabant op televisie komt en meld jezelf zo snel mogelijk. Bel 0900-8844.

Dat nummer kun je ook bellen als je de jongens kent/herkent. Refereer dan aan hen met de bijbehorende OOB-EIND-NN-nummers. Dat kan ook anoniem via 0800-7000.