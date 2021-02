Winkeldiefstal bij Kruidvat Veldhoven en Waalre

Laatste update: 22-02-2021 | 20:40 Zaaknummer: 2020280496 Datum delict: 22-10-2020 Plaats delict: Veldhoven

In deze zaak zoeken we inmiddels toch wel notoire winkeldief. Meerdere keren heeft hij toegeslagen in verschillende filialen van Kruidvat in Veldhoven en Waalre.