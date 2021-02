Nieuwe beelden verdachten avondklokrellen Den Bosch

We zoeken deze twee mensen vanwege de avondklokrellen in Den Bosch op 25 januari.

Omschrijving

De man met de grijze joggingbroek gooit een steen naar een politieauto. Hij staat in een grote groep mensen in de Snellenstraat. De man met de blauwe trainingsbroek wordt eveneens gezocht. Ook hij gooit stenen.

Herkent u ze? Als u contact opneemt, vermeldt dan ook het nummer dat bij de foto’s staat.

Vorige week hebben we met jullie hulp twee verdachten aangehouden: één verdachte komt uit Zaandam, de ander uit Den Bosch. De kans is groot dat we in de komende weken nog meer mensen gaan laten zien. Kijk jij en was je betrokken bij de rellen? Meld je dan! Je voorkomt ermee dat je op TV komt.