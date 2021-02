Overval belwinkel Rijswijk

Omschrijving

Rond dat tijdstip kwam er een klant de winkel binnen en vroeg naar een Apple Iphone die in een vitrinekast lag. De medewerker opende de kast om de IPhone te pakken. Plotseling pakte de klant een mes en bedreigde daarmee de medewerker. Vervolgens pakte deze overvaller drie IPhones uit de vitrinekast, stopte deze in een gele plastic tas en rende hard weg in de richting van de Burgemeester Elsenlaan. In de uitzending tonen we camerabeelden van de overvaller.