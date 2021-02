Diefstal met geweld Rijswijk

Op dat moment ging het alarm af. Een winkelmedewerker benaderde hem en wilde de inhoud van zijn tas controleren. De man reageerde agressief en liep zo hard tegen de deur dat de deurklink afbrak en de winkeldeur openging. Daarna nam hij de benen met bij zich 340 euro aan drogisterijartikelen. In de uitzending tonen we camerabeelden van deze winkeldief.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.