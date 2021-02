Woninginbraak Groeneweg Gouda

In de nacht van woensdag 11 november 2020 wordt ingebroken in een woning aan de Groeneweg.

Hierbij wordt een bankpas gestolen. In de uitzending worden camerabeelden getoond van de man die bij de pinautomaat aan de Constantijn Huijgenstraat pint. Ook is zijn fiets te zien. Deze fiets is eerder gestolen uit een tuin aan de Schokkerdreef.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.