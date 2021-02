Woninginbraak Veenenburg Gouda

Omschrijving

Er wordt op dat moment in de woning ingebroken. Op camerabeelden is te zien dat kort daarvoor twee personen op een motorscooter over de Veenenburg rijden. De scooter blijft vlak naast de woning staan waar is ingebroken. Een kwartier later rijdt de scooter weer weg. Vermoedelijk hebben de inbrekers gebruik gemaakt van de scooter die op 7 november op de Goudkade is gestolen.