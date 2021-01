Politie zoekt daders van vernieling en brandstichting

Laatste update: 22-01-2021 | 14:17 Zaaknummer: 2020530251 Datum delict: 08-11-2020 Plaats delict: Genemuiden

Een bewoner van de Prins Bernhardstraat ontdekte op zondag 8 november dat zijn auto met een plakkerige substantie was besmeurd. Bij verwijdering bleek dat de lak van het voertuig beschadigd was. Een nacht eerder, op zaterdag 7 november even voor 02:45 uur werd brand gesticht op een vissersboot gelegen in de Buitenhaven.