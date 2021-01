Wie beroofde een man uit Hardenberg?

Omschrijving

Dit gebeurde op het voetpad onderaan de dijk achter het honkbal- en korfbalveld. Het voetpad komt uit op de Kruserbrink. De tas werd later zonder inhoud teruggevonden. Van de daders is het volgende signalement bekend:

Dader 1

Groot en wat stevig

Leeftijd 20-30 jaar oud

Droeg een lange, donkere gewatteerde jas met bontkraag

Droeg mondkapje of sjaal voor het gezicht

Droeg handschoenen

Dader 2

Iets kleiner dan dader 1

Leeftijd 20-30 jaar oud

Droeg een lange, donkere gewatteerde jas met bontkraag

Droeg mondkapje of sjaal voor het gezicht

Sprak Nederlands met (straattaal)accent