Winkeldieven gaan er met fairybell kerstboom vandoor

Bij een winkel aan de Prinses Irenestraat in Markelo is op 7 december rond 14:15 uur een fairybell kerstboom (kerstverlichting) gestolen.

Omschrijving

Op beeld is te zien dat terwijl een man een medewerker van de winkel afleidt, een andere man een doos met daarin de kerstboom op een karretje laadt. Hij verlaat de winkel zonder te betalen en legt de doos in een auto. Beide mannen stappen in de auto en vertrekken. Op dezelfde dag rond 17:15 uur heeft een van deze mannen ook in Lichtenvoorde, bij een winkel aan de Carel Looierstraat kerstverlichting gestolen.

Op de beelden van de winkel in Markelo is te zien dat de twee mannen gebruik maken van een goudkleurige Mercedes A klasse. Op de camerabeelden van Lichtenvoorde is de kleur van de auto niet goed te zien, maar het zou goed kunnen dat het om dezelfde auto gaat die in Markelo werd gebruikt.

zaaknummers: 2020580325/ 2020582830