Wisseltruc bij winkels

Laatste update: 05-03-2021 | 11:22 Zaaknummer: 2020579137-2020580702-2021048659 Datum delict: 25-11-2020 Plaats delict: Nijkerk/Scherpenzeel/Wierden

Met een geraffineerde wisseltruc licht deze onbekende man winkels op. Op 25 november 2020 dupeerde hij een winkel in Nijkerk, twee dagen later deed hij hetzelfde in Scherpenzeel en op 21 januari 2021 sloeg hij toe in een supermarkt in Wierden.