Gestolen gereedschap IJsselstein

Laatste update: 13-01-2021 | 12:00 Zaaknummer: 2020287238 Datum delict: 21-08-2020 Plaats delict: IJsselstein

Op vrijdagochtend 21 augustus wordt ontdekt dat er is ingebroken bij een pand aan het Hitteschild in IJsselstein en dat daar gereedschap is gestolen. Het pand is voorzien van meerdere bewakingscamera’s en daarop is te zien dat de inbraak aan het eind van donderdagavond 20 augustus heeft plaatsgevonden. Er komen zes inbrekers in beeld, van vier weten wij al wie het zijn, maar van de andere twee nog niet.