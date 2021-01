Pinnen met gestolen pas Amersfoort

Laatste update: 13-01-2021 | 12:08 Zaaknummer: 2020359200 Datum delict: 04-11-2020 Plaats delict: Amersfoort

Op woensdag 04 november staat een 75-jarige vrouw uit Amersfoort in een boekenwinkel aan de Langestraat in Amersfoort bij een stelling boeken te kijken. Plotseling voelt zij een stoot bij haar tas, maar als zij kijkt, ziet zij niemand. Even later wil zij bij de kassa afrekenen, ziet dat haar tas openstaat en dat haar portemonnee is gestolen. Nog voordat zij de bankpas kan laten blokkeren, wordt er al meerdere keren met de pas bij twee geldautomaten in Amersfoort voor bijna 1000 euro gepind. Hierbij komen twee vrouwen in beeld, die allebei met de gestolen bankpas pinnen. Het is onbekend hoe zij aan de pincode zijn gekomen.