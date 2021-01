Molotovcocktails tegen woning gegooid

Op zondag 27 december worden er twee molotovcocktails tegen een huis aan de Nassaulaan in Baarle-Nassau gegooid. Op bewakingsbeelden zijn drie daders te zien die voor het huis langs lopen/rennen. Eerst wordt er een fles tegen het huis gegooid, die vat geen vlam. De tweede fles wordt even later gegooid. Die tweede vat wel vlam, een flink deel van de voorgevel staat even in de vlammen.

Omschrijving

Het zijn twee bierflesjes, waarvan er dus een kapot ging en de andere heel bleef. Door de doek aan te steken ontstaat er een soort brandbom. Het is echt een wonder dat het niet anders is afgelopen, want als de vlammen het hout in huis hadden bereikt, dan waren de gevolgen niet te overzien geweest. Nadat de daders de tweede molotovcocktail tegen het huis gooiden, renden ze alle drie weg richting de Generaal Maczeklaan. Misschien zijn ze daar al eerder die avond gezien, of daar ergens in de buurt. Misschien wel bij het tankstation aan de Alphensweg, hemelsbreed nog geen honderd meter van het huis. Opvallend is namelijk dat er die avond bij dat tankstation een hele kleine hoeveelheid is getankt.